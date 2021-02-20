Россия предупредила о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии

20.02.2021, 22:20, Новости дня

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Боевики в Сирии планируют инсценировку химической атаки, чтобы обвинит сирийские власти, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.

По его словам, в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» провокации в северо-восточной части Идлибской зоны деэскалации с использованием отравляющих веществ, передает ТАСС.

«Террористы на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором. По имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения», – сказал Сытник.

Ранее сообщалось, что боевики планируют провокацию в Идлибской зоне деэскалации с целью обвинения правительственных сил Сирии в ударах по населенным пунктам.