 

Россия предупредила о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии

20.02.2021, 22:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Боевики в Сирии планируют инсценировку химической атаки, чтобы обвинит сирийские власти, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.

По его словам, в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» провокации в северо-восточной части Идлибской зоны деэскалации с использованием отравляющих веществ, передает ТАСС.

«Террористы на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором. По имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения», – сказал Сытник.

Ранее сообщалось, что боевики планируют провокацию в Идлибской зоне деэскалации с целью обвинения правительственных сил Сирии в ударах по населенным пунктам. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Задержанным на несогласованной акции в Москве школьникам пригрозили постановкой на учет

12.11 / Стал известен новый и.о. первого заместителя председателя правительства Якутии

30.11 / Эколог: Манипулируют темой окружающей среды либо с целью избирательной, либо – бизнесовой борьбы

31.10 / Массово покидают город и опустошают полки магазинов — Times о том, как парижане встретили карантин

06.01 / Верещук: Не вижу серьезных оснований для введения тотального локдауна

02.11 / МИТ заявил о готовности возобновить работы по «ядерному поезду» «Баргузин»

14.09 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

09.09 / Глава Национальных институтов здоровья: безопасность вакцин от COVID-19 – приоритет

05.07 / Выборы в Хорватии: предварительные данные

24.11 / Пока Европа не может договориться, авторитарные страны идут вперёд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска