Волянский: Уже месяц во всех роддомах Украины нет БЦЖ

20.02.2021, 21:52, Новости дня

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Уже месяц во всех роддомах Украины нет БЦЖ.

Истекла годность 500 тыс. доз болгарской вакцины, купленной ЮНИСЕФ за бюджетные деньги 2017 года. Ни МОЗ Украины, ни ЮНИСЕФ никак не комментируют происходящее.

Многие вакциноскептики радостно восприняли это событие: “Наконец нашим детям не будут колоть эту гадость!” А как на самом деле?

Вакцина БЦЖ была создана во Франции в 1913 году на основе ослабленного бычьего штамма. В июле 2021 года мир отметит 100 лет с момента первого введения вакцины новорожденным. В 1925 году штамм был передан в СССР Тарасевичу. В 1928 году Лига Наций одобрила БЦЖ для повсеместного введения новорожденным.

Побочные эффекты. БЦЖ – живая вакцина. Для детей с врожденными иммунодефицитами прививка может стать смертельной. Известный трагический пример: в 1930 году в Любеке погибло 72 из 240 детей, вакцинированных БЦЖ на 10-е сутки. По всей видимости причина была в повышении вирулентности конкретной серии вакцины.

За последние годы в Украине Гослекслужба 14 раз приостанавливала применение отдельных серий БЦЖ производства России, Дании, Болгарии вследствие летальных исходов в поствакцинальном периоде (30 дней после прививки).

Как уйти от этих рисков? Очень просто. Вводить БЦЖ в шесть месяцев. Когда уже понятно, нормально ли развивается ребенок. Из 2 тыс. летальных исходов среди грудных детей большая часть происходит в первый месяц жизни. Т.е. из роддомов надо убрать вакцинацию (кроме гепатита В детям, рожденным от матерей с активной инфекцией).

Эффективность. Много десятилетий существовало общепринятое мнение о том, что БЦЖ не защищает от заболевания туберкулезом, но эффективна против тяжелых форм у детей. Какие-либо полевые исследования провести было практически невозможно, т. к. охват вакцинацией составлял практически 100%. Но массовый эксперимент состоялся по политическим причинам.

Вначале в мае 2014 года российская БЦЖ теряет регистрацию и никто ее не возобновляет (нужно отдать должное ВР и Арсению Яценюку – в ноябре 2014 года были внесены изменения в закон о ЛС, которые позволили использовать вакцину до окончания годности). И в 2015-м – 2016 году фонд ЮНИСЕФ не привозит никакие вакцины в Украину, в т.ч. и БЦЖ. Первая поставка болгарской вакцины произошла в сентябре 2016 года.

Более полумиллиона украинских новорожденных не были привиты – грандиозный эксперимент ЮНИСЕФ стартовал! Спустя пять лет, проанализировав заболеваемость в разных возрастных группах, можно сказать следующее. Заболеваемость среди взрослых и подростков 15 – 17 лет в течение последних 10 лет неуклонно снижалась. Заболеваемость среди детей 0-14 лет стабильна на уровне девяти случаев на 100 тыс. Но в 2015-м – 2016-м резко возросло количество случаев туберкулеза среди детей до года, невзирая на то, что общее количество новорожденных резко снизилось. В 2015-м – 2017-м такое же резкое увеличение количества заболевших произошло в возрастной группе один – четыре года.

Похоже, МОЗ Украины и ЮНИСЕФ решили сделать контрольное исследование. Запасаемся попкорном? Или запрещаем работу фонда в Украине? Гражданское общество создано в Украине? Или охаем-ахаем и ставим лайки-дислайки?

Источник: Андрій Волянський / Facebook

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