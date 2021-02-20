В США на грузовик упал самолет, есть погибший

20.02.2021, 21:52, Новости дня

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19 февраля в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) на грузовой автомобиль упал одномоторный легкий самолет. Об этом проинформировали в департаменте пожарной безопасности города.

Инцидент произошел на автомобильной площадке на причале в районе Сан Педро.

“Самолет с одним двигателем (первоначальные сообщения о находящемся на борту человеке) врезался в тягач с полуприцепом. …Двое пострадавших, один в тяжелом состоянии”, – говорится в сообщении.

Позже ведомство уточнило, что один из пострадавших погиб на месте происшествия. Речь идет о человеке, который находился в самолете. Второй пострадавший находится в серьезном состоянии.

FOX 11 Los Angeles рассказал со ссылкой на очевидцев, что самолет Piper некоторое время кружил над контейнерной площадкой у причала, а затем при попытке приземлиться зацепился за грузовик.

По данным телеканала, самолет 1973 года выпуска оказался зарегистрирован на жителя города Хантингтон-Бич на юге Калифорнии.

По одной из версий, у самолета закончилось топливо. В пользу этой версии говорит небольшое количество горючего на месте падения.

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