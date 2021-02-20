Кинувший петарду в главу горсовета Красноярска раскрыл причины своего поступка

20.02.2021, 16:56, Новости дня

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Мужчина, кинувший петарду в машину председателя горсовета Красноярска Натальи Фирюлиной, хотел снять видео ради веселья, говорится в сюжете регионального управления МВД.

«Хотел сделать видео с салютом. Плюс еще к 23 февраля выложить что-нибудь, поюморить. Вот решил запустить салют в воздух. Но почему-то получилось так, что он полетел в сторону машины. Я даже не предполагал и не планировал, что такое может произойти. Я бы, конечно, принес извинения этой женщине. У меня не было никакого злого умысла, чтобы причинить ей какие-то страдания или кому-то из окружающих», – сказал мужчина в видеоролике, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что злоумышленника арестовали на 2 месяца. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ( «Хулиганство»).

Напомним, утром 19 февраля около здания администрации краевого центра 35-летний мужчина зажег пиротехническое изделие и бросил в сторону автомобиля председателя Красноярского городского Совета депутатов. Установлено, что в результате применения пиротехники никто не пострадал. В течение нескольких часов после случившегося оперативники установили личность и задержали злоумышленника в арендованной квартире.