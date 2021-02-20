 

Заморозки оставили несколько миллионов жителей Техаса без электричества и воды

20.02.2021, 16:36, Новости дня
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В американском штате Техас из-за снега и морозов миллионы людей остались без электричества или водоснабжения, передаёт The Guardian. В тяжёлом положении также оказались местные больницы, персоналу которых рекомендовали экономить воду, что стало для них «дополнительным стрессом» на фоне заморозков и пандемии коронавируса.


Reuters

Миллионы жителей Техаса лишились постоянного доступа к чистой водопроводной питьевой воде и остались без электричества из-зазаморозков и снежной бури, которые вывели из строя сотни предприятий,сообщает The Guardian. 

В частности, примерно семи миллионов жителей, то есть четверти населения второго по величине штата США, было рекомендовано кипятить питьевую воду, так как из-за рекордно низких температур замерзают трубы и очистные сооружения страдают от отключений электроэнергии.

Несмотря на то что губернатор Техаса Грег Эбботт в четверг заявил о восстановлении работы всех электростанций в штате, сотни тысяч домов всё ещё остаются без электричества из-за неработающих линий электропередач. А более 13 миллионов жителей Техаса до сих пор страдают от перебоев в водоснабжении.

В непростой ситуации оказались и больницы в крупнейших городах штата Остине и Хьюстоне, также столкнувшиеся с перебоями в водоснабжении.

«Мы продолжаем работать властями Остина, пытаясь устранить перебои в водоснабжении, однако им не удалось решить проблему с системой водоснабжения, влияющую на обслуживание и напор воды в нашей больнице», — заявил генеральной директор одной из больниц в столице Техаса Дэвид Хаффстатлер.

По словам медсестры больницы в Хьюстоне, в среду все сотрудники получили сообщения, в которых их просили экономить воду, в частности «не смывать воду в унитазе и не приступать к экстренным процедурам». Для персонала больницы это стало «дополнительным стрессом» на фоне заморозков и пандемии коронавируса.

Одна из жительниц штата Лиза Джероу рассказала изданию, что, будучи на 19-й неделе беременности, помогала мужу собирать снег в контейнеры после того, как в их доме в Сан-Антонио пропала вода. Изначально, по словам девушки, воды хватало только на один смыв в унитазе, однако, в четверг, когда снег усилился, они смогли наполнить примерно четверть ванны талой водой.

Для того чтобы чистить зубы, мыть руки, поить собаку и пить самим пара использует бутилированную воду. Однако Джероу посетовала на то, что последний раз они принимали душ ещё в понедельник.

Кроме того, множество домов оказались затоплены из-за прорыва труб. В частности, житель Хьюстона Нельсон Гарсия рассказал The Guardian, что ещё даже не смог преступить к устранению последствия прорыва труб, в результате которого его дом оказался затоплен. Гарсия, его жена и трое детей были вынуждены покинуть свой дом и перебраться к друзьям, надеясь, что страховка покроет расходы.



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