Еврокомиссия начала судебный процесс против Венгрии из-за закона об иностранных пожертвованиях

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20.02.2021, 16:36, Новости дня
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Еврокомиссия инициировала очередную дисциплинарную процедуру в отношении Венгрии из-за нарушения права Евросоюза, пишет ARD. Поводом стало игнорирование премьер-министром Виктором Орбаном решения Суда ЕС, который постановил, что закон, требующий от неправительственных организаций раскрывать данные об источниках финансирования из-за рубежа, не соответствует нормам ЕС. Критики считают, что закон направлен против Джорджа Сороса, финансирующего организации, помогающие беженцам.


Reuters

Еврокомиссия начала дисциплинарную процедуру в отношении Венгрии из-за нарушения норм законодательства Евросоюза. Речь идёт о правах неправительственных организаций (НПО). И на этот раз действия Венгрии могут дорого ей обойтись, пишет ARD.

О столь решительном шаге со стороны Евросоюза сказала вице-председатель Еврокомиссии Вера Журова. По её словам, ограничение финансирования НПО недопустимо. Суд ЕС постановил, что закон, требующий от НПО раскрывать источники дохода, противоречит законодательству ЕС. Однако правительство Виктора Орбана проигнорировало его решение.

Согласно противоречивому венгерскому закону о неправительственных организациях, принятому в 2017 году, НПО обязаны предоставлять отчётность об источниках финансирования. При этом они должны указывать, получают ли денежные пожертвования из-за границы, и раскрывать данные о спонсорах. Кроме того, они должны быть зарегистрированы в качестве иностранных агентов. Многие критики Орбана видят в действиях правительства намеренную попытку помешать крупному инвестору Джорджу Соросу, финансирующему ряд НПО, помогающих беженцам.

С точки зрения Еврокомиссии, положения закона несовместимы с правилами ЕС о свободном перемещении капитала внутри Евросоюза и о правах на защиту данных. В июне 2019 года это подтвердил Европейский суд. Вице-председатель Еврокомиссии Вера Журова подчеркнула, что неправительственные организации следует «поддерживать, а не бороться с ними».

Теперь у правительства Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на вопросы Еврокомиссии. В противном случае дело будет возвращено в суд Евросоюза, который может принять решение о введении финансовых санкций. Брюссель уже инициировал несколько успешных судебных разбирательств в отношении Венгрии из-за её миграционной политики и политики предоставления убежища, передаёт ARD.



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