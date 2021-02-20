«Развод» китайской и американской экономик обойдётся США в сотни миллиардов

20.02.2021, 16:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Жёсткий экономический курс США в отношении Китая может обойтись Америке в сотни миллиардов долларов, пишет CNBC со ссылкой на совместный прогноз торговой палаты США и Rhodium Group. Тем не менее, как отмечает канал, пошлины на широкий перечень товаров и продажа китайских активов приведёт не только к ощутимым финансовым потерям и упущенной выгоде, но и к снижению конкурентоспособности американской экономики в мире.



Reuters

Экономика США может потерять более $1 трлн, а также в какой-то степени утратить свою конкурентоспособность в долгосрочной перспективе в том случае, если Белый дом будет двигаться в сторону жёсткого развода с Китаем, пишет CNBC со ссылкой на совместный доклад торговой палаты США и компании Rhodium Group.

Исходя из того, что президент США Джо Байден, судя по всему, не намерен менять жёсткий курс своего предшественника по отношению к Китаю, авторы доклада спрогнозировали огромные издержки, которыми будет чревата всеобъемлющая политика по защите национальной безопасности США от экономического и технологического влияния Пекина.

В докладе приводится перечень прогнозируемых потерь США. В частности, авторы документа полагают, что к 2025 году американский ВВП будет недополучать по $190 миллиардов в год из-за расширения 25%-ной пошлины на всю торговлю с Китаем. Предполагается, что в ближайшее десятилетие подобные пошлины на широкий перечень товаров приведут к тому, что США недосчитаются $1 трлн ВВП.

Кроме того, ВВП США может единовременно сократиться на сумму до $500 миллиардов в том случае, если они продадут половину своих китайских активов, приобретённых путём прямых инвестиций. При таком сценарии американские инвесторы также будут терять в год по $25 миллиардов в виде упущенной выгоды.

Согласно прогнозу, в том случае, если расходы Китая на туризм и образование сократятся вдвое по сравнению с периодом до пандемии, США также будут терять по $15—30 миллиардов прибыли в год в сфере обслуживания иностранных клиентов.

В последние три года при экс-президенте Дональде Трампе напряжённость в отношениях между США и Китаем значительно обострилась. С помощью пошлин, санкций и ужесточения контроля за трансграничными денежными потоками его администрация пыталась дать ответ на уже давно витающие в воздухе опасения насчёт отсутствия у Китая желания соблюдать правила защиты интеллектуальной собственности.

Между тем, издержки развода двух крупнейших экономик мира выражаются далеко не только в долларовом эквиваленте.

Как утверждается в докладе, всеобъемлющие антикитайские меры со стороны США затронут и другие страны, что заставит их пересмотреть свои отношения с Вашингтоном. Кроме того, подобные шаги приведут к росту издержек американского бизнеса и снизят его конкурентоспособность на мировом уровне.

В частности, авторы доклада рассматривают влияние всеобъемлющих мер Белого дома на авиационный, химический сектор, а также на сектора полупроводников и медустройств. Например, потеря огромного авиарынка Китая может обойтись США к 2038 году в сумму $875 млрд.

Вместе с тем авторы доклада отмечают, что ради соблюдения своих интересов в сфере нацбезопасности правительству США следует сделать ставку на такие «точечные действия», как введение ограничений на экспорт конкретного перечня технологических лицензий.

Радикальное отсечение американского бизнеса от китайского рынка, скорее всего, весьма негативно скажется на мировом лидерстве Америки в долгосрочной перспективе. «Необычайно важно, чтобы американские производители чипов сохранили доступ к китайскому рынку и смогли реинвестировать доходы от своих продаж на территории Китая в производство чипов в США, а также в НИОКР, чтобы сохранить за собой мировое лидерство, что позволит США устанавливать стандарты в будущем», — подчёркивается в докладе.