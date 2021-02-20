«Кто союзники, а кто враги?» – Welt взглянул глазами Байдена на геополитическую карту мира

20.02.2021, 16:36, Новости дня

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Новый президент США Джо Байден собирается вернуть свою страну на мировую арену и восстановить глобальный порядок, но сделать это в одиночку ему уже не удастся, пишет Die Welt. В борьбе с конкурентами и врагами ему понадобятся партнёры и союзники. А для того, чтобы понять, кто годится на эти роли, нужно взглянуть на геополитическую карту мира глазами самого главы Белого дома, объясняет автор статьи Каролина Дрютен.



Reuters

Новому президенту США Джо Байдену досталась в наследство страна, которая в последнее время играла всё меньшую роль на мировой арене, действовала непоследовательно и игнорировала союзников, пишет Die Welt. Возникший вакуум заполняли автократии, но нынешний глава Белого обещает с этим покончить: «Америка вернулась. Дипломатия вернулась».

Однако в одиночку исправить ситуацию Вашингтон уже не сможет, убеждена автор статьи Каролина Дрютен. Момент для этого упущен. В США и демократы и республиканцы понимают, что возможности их страны ограничены. К тому же у Байдена большое количество проблем внутри государства: коронавирус, расовые беспорядки, государственные долги. А это ограничивает ресурсы, которые можно было бы выделить на внешнюю политику. В связи с этим новая администрация Вашингтона нуждается в поддержке. Нынешнему президенту нужно будет заключать альянсы для формирования нового миропорядка. И взгляд на карту мира его глазами позволяет понять, на кого он может рассчитывать, а где «расставлены капканы».

Самым большим конкурентом и «системным противником» США остаётся Китай, наращивающий экономическую и военную мощь. На Западе опасаются, что Поднебесная будет экспортировать в другие государства свою антилиберальную идеологию. Во время своего первого телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином Байден дал понять, что его страна «не уйдёт с поля геополитической борьбы без боя». Но в то же время Вашингтон намерен сотрудничать с Пекином в целях противостояния глобальным вызовам, например, для защиты климата.

Второй «системный противник» Америки — это Россия, продолжает издание. В отношениях с русскими американцы оказались в схожей дилемме, что и с китайцами: с одной стороны, Кремль — «враждебный игрок», который, по утверждениям экспертов, пытался повлиять на президентские выборы в США, а также проводит политику экспансии во многих регионах мира. С другой же стороны, Вашингтон зависит от помощи Москвы в разрешении конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке. Поэтому стратегия Байдена в отношениях с этим государством станет «комбинацией сотрудничества и конфронтации, в основе которой будут лежать американские интересы», объясняет Дрютен.

Также у США есть «открытые враги», например, Северная Корея, чья ракетная программа представляет угрозу мировой безопасности, а также Иран. При Трампе США вышли из ядерного соглашения с Тегераном, но теперь президент страны Хасан Роухани надеется, что при Байдене произойдёт смена курса. И Белый дом вроде бы готов пойти навстречу, но только при условии, что Иран будет соблюдать достигнутые договорённости. Ситуацию также осложняет то, что Тегеран поддерживает сирийский режим и боевиков Хезболлы в Ливане.

В отдельный список можно выделить «поджигателей-автократов», например, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который стал проблемой для Запада из-за своих военных авантюр в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. К тому же он «заигрывает» с Россией. Покупка у Москвы систем ПВО С-400 привела к тому, что американцы исключили Анкару из программы разработки истребителя F-35. И при Байдене скорее всего ничего в этом вопросе не изменится, считает автор.

Из Вашингтона «повеяло новым ветром», и Турция вдруг пошла на примирение с Европой, а также возобновила переговоры с Грецией, с которой у неё есть территориальные споры в Средиземном море. Есть надежда, что смена власти в США повлияет и на среднеевропейские страны, например, Венгрию, а также Балканы, которые оказались под большим влиянием Китая. Проблемным партнёром для США остаётся Саудовская Аравия. Из-за нарушений прав человека в стране Байден стремится к смене курса в отношениях с Эр-Риядом, но ему нужна его поддержка в конфликте с Ираном.

Главным же другом США и «столпом» их внешней политики станет Европейский союз, но уже не в роли «подопечного», а независимого партнёра, готового взять на себе личную ответственность. Пока Европа не поверит в себя и не начнёт проводить активную внешнюю политику, глава Кремля Владимир Путин продолжит её раскалывать, извлекая из этого выгоду. При этом Германия даже «подыгрывает» Кремлю. Берлин продолжает упорно настаивать на необходимости реализации проекта «Северный поток—2», не изменив своей позиции даже после задержания российского блогера Алексея Навального, сетует автор.

К тому же США разозлил тот факт, что ЕС заключил с Китаем инвестиционное соглашение. В Вашингтоне убеждены, что европейцам пора покончить с политикой умиротворения в отношениях с Пекином. Байдену нужна Европа, которая будет выступать против Поднебесной с её «сверхдержавными амбициями» жёстко и едиными фронтом. Но китайцы продолжают раскалывать Европу, действуя по принципу «разделяй и властвуй».

Вот союзники США Канада и Австралия гораздо жёстче высказываются по поводу нарушений прав человека в КНР. Но в противостоянии с Китаем Байден всё равно делает большую ставку на страны Азии, то есть Южную Корею и Японию. Сеул и Токио в свою очередь полагаются на ядерный щит США и военное присутствие американцев в регионе. Временное партнёрство Вашингтон мог бы заключить также со странами, которые разделяют некоторые интересы Белого дома в борьбе с Пекином, но в том же время не могут называться «абсолютными союзниками». В их число входят Индонезия, Малайзия, Тайвань, Филиппины, а также Индия, которая окажет сильную поддержку американцам из-за своих территориальных споров с Китаем.

Успех новой внешней политики Байдена будет в первую очередь зависеть от одного — доверия, убеждены эксперты. Штурм Капитолия ослабил позиции США, и теперь им нужно уделить внимание ситуации с демократией у самих себя, ведь самые большие наши уязвимости — это наши внутренние слабости.