 

Сенатор США извинился за бегство на курорт, пока земляки-техасцы мёрзли от холода

20.02.2021, 13:54, Новости дня
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Американский сенатор от Техаса Тед Круз, признал, что его поездка с семьёй в мексиканский Канкун, пока весь штат борется с проблемами, вызванными сильными метелями, «была ошибкой», пишет Insider. Политик, столкнувшийся с огромной волной возмущения и призывами к отставке, объяснил, что просто хотел быть «хорошим отцом» и увезти детей из холода.


Reuters

Вечером в четверг 18 февраля член сената США от штата Техас, республиканец Тед Круз, вернулся из поездки в мексиканский курортный город Канкун, пишет Insider. Перед своим домом политик обнаружил протестующих, требующих его отставку, ведь в тепло сенатор уехал, когда его штат столкнулся с проблемами из-за зимних холодов.

 

В комментариях журналистам Круз выразил сожаление о своей поездке: «Я никоим образом, конечно, не хотел, чтобы это восприняли, как сейчас пытаются всё представить критики, как какое-то пренебрежение страданиями и трудностями, которые переживают другие техасцы». Как отметил политик, теперь уже он понимает, что поездка «была ошибкой» и так поступать не стоило.  

— ABC News (@ABC) February 19, 2021

Insider обращает внимание, что небольшой отпуск сенатора, куда он отправился вместе со своими дочерьми, пока миллионы техасцев из-за аномальных метелей и снегопадов страдают от перебоев с электричеством и нехватки питьевой воды, вызвал резкую критику. Круз улетел в Мексику в среду вечером и уже на следующий день на фоне стремительно растущей волны возмущения вернулся. 

Отвечая на вопросы СМИ, политик объяснил, что хотел быть «хорошим отцом» и увезти детей из холода, поскольку у него есть такая возможность. При этом сенатор подчеркнул, что планировал всё время оставаться на связи и работать удалённо. «Как только мы сели в самолёт, я начал сильно сомневаться в своём решении», — признался Круз. 

 

«Нашим приоритетом должно быть решение проблемы, нам следует сделать всё возможное, чтобы подобное не повторилось. Я не хотел, чтобы крики возмущения по поводу моей поездки хоть на секунду отвлекли нас от реальных проблем, которые, как мне кажется, в действительности волнуют техасцев», — заявил сенатор. 

 

Как отмечает издание, пока Круз общался с журналистами возле своего дома, протестующие там же выкладывали из больших букв, изображённых на плакатах, слово «отставка» и скандировали: «Тед Круз должен уйти». 

 

— The Recount (@therecount) February 18, 2021

 



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