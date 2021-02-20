 

Алесю Кафельникову обвинили в насилии над слоном

20.02.2021, 13:20, Новости дня
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Российская супермодель Алеся Кафельникова извинилась перед пользователями Сети после того, как ее откровенную фотосессию со слоном сочли издевательством над животным.

В середине февраля 22-летняя модель опубликовала в Сети снимок, на котором она запечатлена верхом на слоне без одежды. Иностранные защитники природы из организации Save the Asian Elephants обругали поступок Кафельниковой в социальных сетях, посчитав его насилием по отношению к животному. После этого модель удалила снимок, пишет Лента.ру.

После этого Кафельникова опубликовала в Instagram пост с извинениями за предыдущее фото. «Я люблю животных, слонов и Бали! Мне жаль, что многие увидели в моих фото негативный посыл, а не эстетику. Своими снимками я хотела выразить уважение к животным, у меня не было намерения обидеть местных жителей. Извините, если вы рассмотрели в моей съемке что-то оскорбительное», — высказалась Кафельникова.

Модель добавила, что регулярно занимается благотворительностью и во время поездки на Бали финансово помогла жителям и животным деревни, в которой была проведена фотосессия.

«С помощью этих фотографий я хотел показать, что я люблю и уважаю животных и особенно слонов больше всего на свете. Желаю, чтобы у всех столь негативно настроенных людей пробудилась эстетическая любовь к моему посту и вы увидели в нем чудесную красоту», – добавила Кафельникова.

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Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a)

Подписчики поддержали ее в комментариях. «Не переживай, индонезийцы поддерживают и любят тебя», «Те фотографии на слоне были произведением искусства. Очень жаль, что люди обобщают и мешают другим просто жить», «Мы вас поддерживаем, только недалекие люди думают, что это противозаконно. Может они вам просто завидуют» – написали пользователи Сети.



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