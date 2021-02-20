Украинский дипломат рассказал, что усилит позицию Киева в переговорах по Донбассу

20.02.2021, 13:00, Новости дня

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Киеву необходимо продемонстрировать Западу неэффективность минских договорённостей в процессе урегулирования конфликта в Донбассе, считает украинский дипломат Владимир Хандогий. Как передаёт «Главред», Хандогий полагает, что Украине нужно пригласить на переговоры США или другие государства, что должно усилить позицию Киева.



Reuters

Официальный Киев должен провести серьёзную работу над тем, чтобы продемонстрировать неэффективность минских договорённостей в процессе урегулирования конфликта в Донбассе, считает украинский дипломат Владимир Хандогий. Как пишет «Главред», Хандогий добавил, что Украине следует убедить в этом Запад и изучить возможность приглашения Вашингтона в формат переговоров.

«Нужна настойчивая переговорная работа со стороны Украины и наших партнёров. Нужно поднимать этот вопрос, причём не через СМИ, а просто убеждать наших партнёров в том, что минские договорённости не работают», — отметил Хандогий.

Дипломат полагает, что Украине нужно пригласить на переговоры по Донбассу США или другие государства. Такой шаг должен усилить позицию Киева.

«Нам нужно расширять круг участников переговорного процесса, приглашать на свою сторону США. В любом случае механизм, который имеет четыре точки, нормандский формат, не в состоянии решить проблему такой глубины и сложности, как сейчас. Поэтому привлечение других стран должно быть приоритетом нашей внешней политики», — подчеркнул Хандогий.