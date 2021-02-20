 

Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады

20.02.2021, 12:52, Новости дня
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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Заседание спикер созвал на 12.00 23 февраля.

На нем депутаты будут рассматривать закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18 февраля 2021 года (№ 4531).

Согласно календарному плану пятой сессии Верховной Рады XI созыва, на 23 февраля запланирована работа нардепов с избирателями.

Рада 16 февраля во втором чтении и в целом приняла законопроект №4531 о возобновлении конкурсов для отбора госслужащих. За проголосовали 289 народных депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля, в тот же день закон передали на подпись Зеленскому. Президент наложил вето и вернул закон в Раду со своими замечаниями на следующий день. Зеленский предлагает убрать из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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