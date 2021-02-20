Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха в российском модуле

20.02.2021, 12:26, Новости дня

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Космонавты на Международной космической станции (МКС) возобновляют поиск мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда» и ее устранение с помощью средств, доставленных грузовым кораблем «Прогресс», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

В декабре 2020 года поиск мест утечки в промежуточной камере модуля «Звезда» был приостановлен, люк в нее закрыли и камеру регулярно наддували воздухом для компенсации утечки, передает РИА «Новости».

В субботу специалист подмосковного центра управления полетами рассказал космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову о графике работ, предусматривающем поиск мест утечки с помощью микроскопа, использование видеокамер и средств для герметизации мест утечки.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Позднее космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.

Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.

Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой.