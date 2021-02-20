Глава Еврейской культурной автономии оценил слова Соловьева о Гитлере

20.02.2021, 12:26, Новости дня

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Президент Федеральной еврейской национально-культурной автономии Владимир Штернфельд призвал не «разыгрывать спектакль» из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева об Адольфе Гитлере.

«Разыгрывать эти спектакли (вокруг слов Соловьева) просто ни к чему. Свои слова Соловьев произнес в ходе спора, полемики, все были возбуждены», – сообщил Штернфельд в интервью «Газете.Ru».

По его словам, «Соловьев – хороший медиа-деятель, надо дать ему возможность продолжать работать».

Ранее Соловьев в эфире телеканала «Россия 1», в частности, заявил, что Адольф Гитлер был «смелым человеком», так как «не косил от армии». Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего рейха были нацистскими преступниками. После эфире Соловьев заявил, что его слова были вырваны из контекста, а во время передачи шло «полное осуждение нацизма». Кроме того, напомнил телеведущий, его родные погибли от рук фашистов.

Однако депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин все же направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма. Кроме того, Соловьев был внесен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии.