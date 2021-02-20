Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

20.02.2021, 12:06, Новости дня

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Российский теннисист Даниил Медведев второй раз в жизни вышел в финал турнира Большого шлема, одержав в полуфинале открытого чемпионата Австралии верх над греком Стефаносом Циципасом, пишет The Independent. Как отмечается в материале издания, теперь у россиянина появился шанс на деле доказать слова журналистов, которые называют его в числе «наследников» мужского тенниса — но для этого ему нужно будет обыграть первую ракетку мира Новака Джоковича.



Reuters

Россиянин Даниил Медведев «разгромил» грека Стефаноса Циципаса в полуфинале открытого чемпионата Австралии по теннису со счётом 6:4, 6:2, 7:5 и во второй раз в жизни вышел в финал турнира Большого шлема, где встретится с первой ракеткой мира — сербом Новаком Джоковичем, сообщает The Independent. По данным газеты, победа стала для 25-летнего российского теннисиста 20-ой подряд, и в воскресенье он попытается довести этот показатель до 21, а заодно завоевать первую победу в турнирах Большого шлема.

Как отмечается в материале The Independent, Медведев «исключительно хорошо подавал на протяжении всего матча» против 22-летнего соперника и показал «цельную игру». «Россиянина, как и его оппонента-грека, а также чемпиона US Open Доминика Тима уже давно называют наследниками мужского тенниса, поскольку Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Джокович уже вступили в осеннюю пору своей карьеры — и теперь Медведеву представился шанс подтвердить эти предположения», — пишет обозреватель газеты.

Комментируя свою победу на корте, российский теннисист заявил: «Было определённо непросто. В матче Циципаса с Надалем был почти тот же счёт в первых двух сетах, да и в третьем Рафа имел преимущество, так что я немного испугался и зажался — ведь полуфинал турнира Большого шлема всё-таки. Для меня это не пятидесятый раз уже, как для Новака или Роджера, так что было нелегко, но я рад, что сумел показать хорошую игру, особенно в сложные моменты на своей подаче, и я очень доволен, что попал в финал».

Фаворитом предстоящего финального матча будет Джокович, обыгравший ранее в трёх сетах Аслана Карацева, напоминает The Independent. Как подчёркивает журналист издания, для 33-летнего серба этот финал станет уже девятым, причём во всех предыдущих восьми он побеждал. Если Джокович одержит верх и на этот раз, у него будет 18 побед в турнирах Большого шлема — лишь на две меньше, чем у Федерера и Надаля.