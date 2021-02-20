Эксперты перевели потери от коронавируса на показатель потерянных лет жизни

20.02.2021, 11:12, Новости дня

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Эксперты подсчитали, что из-за пандемии люди во всём мире не просто умирали — их смерть наступала значительно раньше, чем могла бы в соответствии со средней продолжительностью жизни в регионе, пишет The Guardian. Таким образом они опровергли мнение, что погибшие от коронавируса и так бы скоро умерли.



Reuters

Как выяснили эксперты, пандемия привела к тому, что, возможно, мир потерял более 20,5 миллионов лет человеческой жизни из-за гибели людей в 81 стране. Как пишет The Guardian, это показывает, что мысль, будто те, кто умер от коронавируса, и так бы скоро умерли, — заблуждение.

Часто COVID-19 сравнивают с гриппом, от которого умирает много пожилых людей. Но анализ гибели людей в пересчёте на годы жизни, которые они бы прожили, не будь у них заболевания, показывает, что у коронавируса этот показатель от двух до девяти раз выше, чем у сезонного гриппа.

Этот показатель считается так: берётся разница между ожидаемой продолжительностью жизни в регионе и возрастом, в котором умер человек. И у мужчин он оказался гораздо выше, чем у женщин, — на 44%. Так что эксперты сделали вывод, что странам нужно вести целенаправленную политику на сокращение мужской смертности. И хотя в богатых странах от коронавируса страдали в основном пожилые люди, больше всего «потерянных лет» пришлось на возрастную категорию от 55 до 75 лет.

Эксперты отмечают, что их цель была как раз показать, что бездействие или действия властей, основанные на предположении, что от коронавируса умирают те, кто и так бы скоро умер, не соответствуют действительности.

В Великобритании было потеряно 833 874 года жизни на всю страну, что в пересчёте на одного человека составляет 11,4. В Перу этот средний показатель составил почти вдвое больше. В богатых странах в эту статистику был больше вклад у более возрастных людей, в бедных — у людей младше 55 лет.

Впрочем, когда эксперты провели то же исследование по сердечно-сосудистым заболеваниям, оказалось, что из-за них теряется ещё больше лет жизни, чем из-за коронавируса, пишет The Guardian.