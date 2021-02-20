 

Макрон указал на неактуальность НАТО в современном мире

20.02.2021, 11:12, Новости дня
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Варшавского договора, которому должно было противостоять НАТО, уже нет, в связи с чем альянс потерял свою актуальность, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. При этом, как передаёт Daily Express, французский лидер настаивает на необходимости создания единой европейской оборонной стратегии.


Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает НАТО актуальной структурой, призвав к созданию единой европейской оборонной стратегии, пишет Daily Express.

Так, по словам французского лидера, Североатлантический альянс в настоящий момент не является актуальным, так как после его создания мир изменился. «НАТО был основан, чтобы противостоять Варшавскому договору. Варшавского договора больше нет», — заявил Макрон.
 
При этом Макрон призвал страны Евросоюза «не делегировать защиту» США, а самостоятельно защищать свои интересы, сотрудничая в военной сфере.

«Я защищаю европейский суверенитет, стратегическую автономию не потому, что я против НАТО или сомневаюсь в наших американских друзьях, а потому, что понимаю, в каком состоянии находится мир», — отметил президент. В частности, Макрон призвал к «справедливому распределению бремени».

Как напоминает Daily Express, Макрон не впервые указывал на необходимость создания «настоящей европейской армии», настаивая на том, что Европа больше не может полагаться на США. Тогда же французский лидер выступил за диалог с Россией, которая должна включать архитектура общей европейской безопасности.



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