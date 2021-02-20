 

В Чехии жителей обяжут носить респираторы или по две хирургические маски в общественных местах

20.02.2021, 11:04, Новости дня
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Правительство Чехии обяжет жителей страны носить респираторы класса не ниже KN95 и FFP2 или две хирургические маски в общественных местах. Об этом 19 февраля сообщило издание Novinky.cz.

Правило вступит в силу в ночь с 22-го на 23 февраля.

Респираторы нужно будет носить везде, где есть большие скопления людей. Две хирургические маски – это лишь “временное решение” перед покупкой респиратора, пишет издание. Министр здравоохранения страны Ян Блатны заявил, что такие средства защиты нужно будет носить в магазинах, общественном транспорте, больницах и других местах.

Причина принятия таких мер – распространение более заразного “британского” штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Чехии коронавирус подтвердили у почти 1,5 млн человек, 19 тыс. пациентов умерло, более 1 млн выздоровело.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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