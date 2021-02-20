Минфин захотел распространить льготную ипотеку на частные дома

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20.02.2021, 10:39, Новости дня
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Минфин предложил распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов.

В сообщении министерства указывается, что «изменения предлагается внести в программу «Семейная ипотека под 6% годовых», передает ТАСС.

Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

«Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия», – цитирует заместителя министра финансов Алексея Моисеева РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению.

За время действия программы «Семейная ипотека под 6% годовых» было выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тыс. кредитов на 214,9 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета всего предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей, из них в 2020 году – 4,9 млрд рублей.

Ранее в правительстве допустили продление льготной ипотеки после 2024 года.



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