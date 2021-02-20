В суд по делам Навального прибыли дипломаты из Финляндии, Швеции, Польши и Литвы

20.02.2021, 9:24, Новости дня

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Сотрудники посольств Финляндии, Швеции, Польши и Литвы прибыли в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение дел Алексея Навального.

У суда припаркованы автомобили с дипломатическими номерами. Сами представители посольств разговаривать с журналистами не стали, передает РИА «Новости».

Тем временем журналистов начали запускать в Бабушкинский районный суд. Пресс-служба Мосгорсуда сообщала, что в суд будут допущены 70 журналистов, ограничения установлены из-за эпидемиологической обстановки.

Сегодня Навальный примет участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу «Ив Роше», а также по клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Также минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). Гособвинитель попросил признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей.