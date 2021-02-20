От коронавируса в Украине умерло более 25 тыс. человек

20.02.2021, 9:18, Новости дня

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В Украине за прошлые сутки подтвердили 6295 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 20 февраля.

Среди заболевших – 223 медика и 429 детей.

За сутки от коронавирусной болезни умерло 73 человека, выздоровело 4539 пациентов, госпитализированы 2225 заболевших.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 299 967 человек, 25 045 заболевших умерло, 1 144 516 – выздоровело.

19 февраля в Украине провели 67 017 тестирований на коронавирус, из которых 29 731 – методом ПЦР, 16 184 – методом ИФА, а также 21 102 экспресс-тестирования на антиген.

За все время эпидемии в стране провели 6 млн 681 тыс. ПЦР-тестирований на коронавирус.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и Киеве (415)”, – сообщил министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/878062926070037

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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