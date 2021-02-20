Кровля ТЮЗа в Томске загорелась на площади 1,5 тыс. кв. метров

20.02.2021, 8:30, Новости дня

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Кровля Театра юного зрителя (ТЮЗ) в Томске горит на площади 1,5 тыс. квадратных метров, информирует ГУ МЧС по области.

В 11.01 (07.01 мск) поступила информация о возгорании в Театре юного зрителя на переулке Нахановича. С чердака здания идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 25 человек.

«Горит кровля здания, предварительная площадь горения – 1,5 тыс. квадратных метров», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

От МЧС РФ на месте работают 19 единиц техники и около 70 человек.