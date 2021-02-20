ВПК решила создать «русский Land Cruiser» на базе броневика «Стрела»

20.02.2021, 8:30, Новости дня

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Ведущий российский производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник – аналог Toyota Land Cruiser, сообщил гендиректор ВПК Александр Красовицкий.

«На небронированную «Стрелу» мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах России. Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют «нашим Land Сruiser», – передает РИА «Новости» слова Красовицкого.

Он напомнил, что проект «Стрела» предполагает создание целого семейства автомобилей, помимо упомянутой небронированной версии в нее входят: стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.

В настоящее время в качестве командирских автомобилей ВС России используются машины УАЗ-469 производства Ульяновского автомобильного завода. В свою очередь этот российский автопроизводитель анонсировал несколько лет назад амбициозный проект – новую версию внедорожника UAZ Patriot, позиционируемого как «русский Prado» (Toyota Land Cruiser Prado), однако в настоящее время он заморожен.

Напомним, в июле Красовицкий рассказал, что специалисты ООО «ВПК» в инициативном порядке разработали семейство новых легких бронеавтомобилей «ВПК-Стрела», которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.