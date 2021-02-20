 

Сильный ветер снес крышу здания детского сада в Хабаровском крае

20.02.2021, 7:36, Новости дня
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Уголовное дело было заведено после срыва крыши здания детского сада в городе Советская Гавань во время прохождения циклона, установлено, что при строительстве не были выполнены требования безопасности, информирует прокуратура Хабаровского края.

Советско-Гаванская городская прокуратура провела проверку в связи с разрушением кровли крыши здания МБДОУ детский сад № 11 при прохождении циклона на побережье Татарского пролива 16 февраля. Установлено, что при работе по реконструкции крыши допущены нарушения требований строительных норм и правил, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью детей.

«Городской прокурор направил материалы прокурорской проверки в органы следствия. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по пункту «б» части. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

Штормовым ветром в разгар стихии сразу в нескольких районах повредило, а местами сорвало кровли со зданий. В Советско-Гаванском, Ванинском, Нанайском районах требуется отремонтировать 45 строений.

Решением врио губернатора края Михаила Дегтярева введен режим ЧС межмуниципального характера на территории Комсомольского, Нанайского, Ванинского и Советско-Гаванского районов. Глава региона заявлял, что в регионе возможны «кадровые решения» из-за последствий циклона.

Напомним, в мае 2020 года в Екатеринбурге трое человек скончались от травм, полученных из-за шквалистого штормового ветра, доходившего до 28 метров в секунду.



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