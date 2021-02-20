Навального доставили в Бабушкинский суд

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20.02.2021, 7:36, Новости дня
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Блогер Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский районный суд, где в субботу пройдут два судебных заседания по его делам.

Навального привезли в суд в автозаке в сопровождении машин ДПС из СИЗО «Матросская тишина» за два с половиной часа до начала рассмотрения его жалобы на замену условного срока на реальный. Он будет это время находиться в конвой-комнате, передает ТАСС.

Меры безопасности у суда усилены полицией. Обстановка спокойная.

В субботу в Бабушкинском суде в 10.00 Мосгорсуд на выездном заседании рассмотрит апелляционную жалобу блогера на замену условного срока на реальный.

Во второй половине дня мировой суд продолжит рассматривать уголовное дело в отношении Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Обвиняемый выступит с последним словом, после чего суд вынесет приговор.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года.

Суд отправил Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Юрист Леонид Головко оценил в комментарии газете ВЗГЛЯД возможность пересмотра приговора Навальному.



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