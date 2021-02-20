Стало известно о старых дефектах в обрушившемся здании Норильской обогатительной фабрики

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20.02.2021, 7:36, Новости дня
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Дефекты были ранее выявлены в здании дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение и погиб один человек, сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ» – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что площадь обрушения на фабрике в Норильске составила 1 тыс. кв. метров.

На момент обрушения в цехе находились восемь человек. Известно об одном погибшем.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Установлено предположительное место нахождения под завалами двух человек на Норильской обогатительной фабрике.



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