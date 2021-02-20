 

В call-центрах Сбербанка начинают применять технологии распознавания эмоций

20.02.2021, 7:34, Новости дня
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Как сообщили в Сбербанке России, связанное с ними коллекторское агентство АКБ начинает применять современные технологии для общения с клиентами, особенно – должниками.

Так, в call-центрах используют специальную нейросеть, легко распознающую реальные эмоции собеседника на другом конце провода. Такая технология помогает правильно сориентироваться в ситуации, определить, искренне ли с вами общается должник, и моделировать дальнейший сценарий разговора пояснят специалисты.

Система распознавания эмоций основана на анализе интонаций, говорят эксперты. Она работает достаточно точно, чтобы можно было полагаться на выводы электронной машины и следовать ее советам. В беседах с должниками это бывает полезно.



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