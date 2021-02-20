Пожар произошел в жилом доме в Рязанской области

20.02.2021, 6:42, Новости дня

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Трое погибли во время пожара в городе Михайлов Рязанской области, сообщил источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что «в Михайлове горел одноэтажный кирпичный дом на три квартиры», погибли три человека, передает РИА «Новости».

Кроме того, пожар в многоквартирном доме произошел в городе Лабытнанги (ЯНАО), сообщили в МЧС.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит квартира на первом этаже, с переходом на второй этаж и кровлю многоквартирного жилого дома на площади 600 квадратных метров. Пятеро жильцов дома были эвакуированы спасателями, двое из них госпитализированы в городскую больницу», – заявили в ведомстве.

На месте происшествия работают 35 человек личного состава и семь единиц техники.

Ранее крупный пожар произошел в Кирове, погибли пять человек.