В Роспатенте назвали лучшие изобретения РФ 2020 года

20.02.2021, 6:40, Новости дня

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В десятку лучших российских изобретений прошлого года вошли вакцина от коронавируса, новый способ получения электроэнергии от солнечного света, а также стабилизатор автомобильного шасси и система, позволяющая отличить бота от человека.

Также в Роспатенте отметили изобретения средства профилактики туберкулеза, также принадлежащее российским ученым. Разработка в области усовершенствования автомобильного шасси позволит существенно снизить количество аварий на дорогах, уверены эксперты.

Также отечественные инженеры представили несколько интересных разработок в области создания инновационных аккумуляторных батарей. В первую очередь, речь идет о так называемом игольчатом коксе, уточняют эксперты.