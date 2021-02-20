Google уволил сотрудницу команды по этике ИИ после расследования об утечках

20.02.2021, 4:54, Новости дня

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Компания Google решила уволить старшего научного сотрудника из команды по этике искусственного интеллекта (ИИ) Маргарет Митчел после расследования в связи с передачей большого количества файлов с ее аккаунта внешним учетным записям, сообщают СМИ.

Митчел сообщила в Twitter, что она была уволена, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

В Google указали, что увольнение было связано с многочисленными нарушениями со стороны Митчел, выявленными в ходе расследования.

«После проверки действий этого менеджера мы подтвердили наличие многочисленных нарушений нашей корпоративной этики, а также наших правил безопасности, включая утечку важных конфиденциальных документов и личных данных других сотрудников», – говорится в заявлении компании.

Расследование в отношении Митчел началось после ухода другого исследователя из команды – Тимнит Гебру, которое вызвало острую реакцию части сотрудников Google.

Гебру покинула компанию в декабре, в Google заявили, что это добровольный уход с должности, но, по словам самой бывшей сотрудницы, речь шла об увольнении.

Конфликт Гебру с руководством Google произошел из-за научной статьи по теме ИИ, которую она и ее коллеги из компании подготовили к публикации. Руководители компании сказали ей отозвать исследование, либо убрать ее имя и имена других сотрудников из списка авторов.

В ответ та отправила своему начальству письмо с несколькими требованиями и указала, что если они не будут удовлетворены, то она покинет компанию. Руководство заявило, что «принимает ее заявление об уходе».

После критики в отношении компании гендиректор Google Сундар Пичаи заявил, что случай с Гебру изучат, однако результаты этого разбирательства не были представлены до сих пор.

После этого инцидента Митчел использовала автоматические скрипты для просмотра своих сообщений, чтобы найти примеры дискриминационного обращения с Гебру до того, как ее аккаунт был заблокирован.

Ранее сообщалось, что Google ведет расследование в отношении действий Митчел после того, как с ее аккаунта были выгружены тысячи файлов и переданы нескольким внешним учетным записям.