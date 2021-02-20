Ученые из РФ и Армении создали систему «умного зрения» для дронов

20.02.2021, 4:52, Новости дня

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Отечественные ученые предлагают систему «умного зрения» для беспилотников, которая будет использовать сразу сотню каналов спектрального анализа изображения. Напомним что обычная фотокамера «видит» только при помощи трех каналов.

Электромагнитное излучение, благодаря которому система мониторит окружающее пространство, делится на множество сегментов. Затем собранную информацию анализирует чип, в результате чего управляющие компьютер получает неискаженные данные.

«Умное зрение» хорошо тем, что ему не помешает ни темнота, ни туман, ни какие-либо помехи, отмечают специалисты. Лучше всего его использовать для летающих дронов и других беспилотных машин. Не исключено, что основанный на таком «зрении» ИИ станет управлять техников лучше самого профессионального оператора или водителя. Разработка представлена российскими и армянскими специалистами.