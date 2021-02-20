Политолог пояснил конфликт внутри КПРФ по поводу поддержки Навального

20.02.2021, 4:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Скандал вокруг Навального стал для Геннадия Зюганова поводом, чтобы попробовать избавиться от скандального однопартийца Валерия Рашкина. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее лидер КПРФ пригрозил выгнать из партии главу московского горкома Рашкина – за поддержку блогера Алексея Навального.

Некоторые эксперты поспешили заявить о том, что Зюганов начал чистку КПРФ от сторонников Алексея Навального, – поводом стало недавнее исключение из партии депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева, тесно связанного с радикальной оппозицией, отмечает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Но на самом деле исключение Локтева никак не связано тем с публичным выговором, который Зюганов устроил Рашкину», – сказал Данилин.

«Если мы посмотрим на историю деятельности Московского горкома КПРФ, то его обычно возглавлял один человек пять лет, затем его сменял другой. Рашкин возглавляет горком уже десять лет. Сейчас вокруг этой фигуры, действительно, сгустились тучи. Поддержки у него на уровне президиума ЦК не осталось. Его пора менять, причем куда уйдет Рашкин, неизвестно», – считает Данилин.

«О том, что Рашкин с Навальным «вась-вась», известно достаточно давно. Лично я видел подробную информацию о финансовых и политических совместных делах Рашкина и Навального еще в 2017 году. Тот факт, что Рашкин по сути поприветствовал уличные акции, организованные сторонниками Навального в январе, – это лишь формальный повод для недовольства. Зюганов использует это лишь как официальное обоснование, чтобы заменить руководство столичного горкома», – предположил Данилин.

Вряд ли Геннадий Зюганов поставит на место главы столичного горкома своего внука Леонида, депутата Мосгордумы, полагает эксперт. «Внук метит на должность где-то повыше. Но вот кого-то из близких друзей внука вполне могут вскоре поставить во главе горкома», – подчеркнул Данилин.

Хотя Зюганов прав, мотив его выступления достаточно спорный, считает политолог Марат Баширов. «Если бы он еще много лет назад осудил бы Навального за националистические взгляды, за неуважение к нашей истории – это звучало бы теперь совсем по-другому. Но Зюганов молчал в то время, когда Навальный ходил на марши националистов», – отметил политолог.

«По идее, КПРФ должна была одной первых выступить тогда с протестом, но никакой реакции не было. Теперь же, когда в партии появились центробежные тенденции, доверие к этим словам Зюганова явно ниже», – полагает Баширов.

Ранее в пятницу, лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил главе московского горкома Валерию Рашкину придерживаться консолидированной позиции партии по поводу Навального. Так Зюганов прокомментировал слова Рашкина о том, что Алексея Навального якобы осудили по политическим мотивам. «Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят», – пригрозил Зюганов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В то же время исключенный из КПРФ депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев на своей странице в Facebook обвинил в этом Рашкина, который был «в тесном контакте с Навальным». Сближение с Навальным вызывало недовольство в руководстве КПРФ и привело к тому, что Рашкин «бросил в жертву» Локтева. Исключенный депутат назвал действия Рашкина «попыткой уйти от личной ответственности».

Сам Зюганов назвал Навального «предателем» и заявил, что тот был заслан сюда зарубежными разведками в качестве «зажигательного снаряда», чтобы раскачивать обстановку изнутри. «Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», – отметил лидер КПРФ.