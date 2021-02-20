 

Компания Apple приглашает специалистов для разработки связи в формате 6G

20.02.2021, 3:58, Новости дня
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Получено подтверждение тому, что Apple включается в гонку за создание связи следующего поколения 6G. Информация о том, что американская компания ищет специалистов по данному профилю, опубликована на официальном сайте.

Напомним, что ранее аналитики из Bloomberg сделали предположение, что страна, которая сможет первой внедрить беспроводной Интернет 6G на своей территории, выиграет в мировой конкуренции. На сегодня в мире только два претендента: США и Китай.

Компания Apple отбирает специалистов на конкурсной основе. Победителям предложат стать сотрудниками в департаменте разработок новых технологий. Кроме того, инженеры получат возможность принять участие в очередном технологическом прорыве.



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