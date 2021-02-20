“Я не знаю, кто отправлял ему сообщения. Может, он зря деньги потратил?” Данилов отреагировал на заявление Порошенко о покупке “Прямого”

20.02.2021, 0:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Совет национальной безопасности и обороны Украины не планировал вводить санкции против канала “Прямий”, официальным владельцем которого накануне стал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил 19 февраля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online.

Вечером 18 февраля Порошенко заявил об официальной покупке у экс-нардепа Владимира Макеенко телеканала “Прямий” “за большие деньги”. Порошенко заявил, что 17 февраля получил “18 сообщений” о том, что 19 февраля на заседании СНБО против Макеенко могут ввести ограничения и канал закроют. Так пятый президент мотивировал решение купить канал.

Данилов сказал, что никаких оснований для введения санкций против телеканала в аппарате СНБО не рассматривали.

“Для меня очень странно слышать. На каком основании? И зачем? И почему так беспокоится Петр Алексеевич вместе с членом Партии регионов Макеенко? Что случилось? […] Я не знаю, кто отправлял ему сообщения. Если вы обратили внимание, в последнее время ни одно заседание СНБО в СМИ до проведения заседания не поступает. Если кто-то Петра Алексеевича шантажировал?.. Ну, может, он зря деньги свои потратил? Не знаю, зачем было это делать. […] Никаких оснований. Ни одного вопроса по телеканалу “Прямий” в аппарате СНБО”, – ответил Данилов.

Порошенко после объявления о сделке 18 февраля обращался к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. “Владимир Александрович, завтра на СНБО можете ввести санкции против “террориста” Порошенко”, – заявил он и гарантировал соблюдение свободы слова и журналистских стандартов на канале.

Об “упорных слухах” о возможных санкциях против Макеенко писал народный депутат Александр Дубинский. Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган соглашалась, что так Порошенко пытается уберечь телеканал от закрытия.

Пресс-секретарь действующего главы государства Юлия Мендель заявила, что санкции против “Прямого” вводить не планировали.

Телеканал “Прямий” начал вещание в августе 2017 года. Его связывали с Порошенко до официального подтверждения покупки канала. В конце июня 2019 года Порошенко присутствовал на встрече с коллективом “Прямого” и договорился с Макеенко о первоочередном праве на покупку канала, если его будут продавать.

В августе Порошенко приходил на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже “Прямого”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—