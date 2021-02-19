Байден отказался приглашать Россию в G7

19.02.2021, 23:30, Новости дня

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Администрация президента США Джо Байдена не намерена приглашать Россию присоединиться к формату G7, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

Таким образом, по ее словам, Байден не разделил позицию своего предшественника Дональда Трампа. Отмечается, что любое приглашение РФ присоединиться к G7 будет делаться в партнерстве со всеми странами-участницами, передает «Интерфакс» со ссылкой на Reuters.

Ранее палата представителей Конгресса США приняла проект закона, направленный против возможных попыток восстановить G8 с участием России.

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп выступил за возвращение к формату G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия РФ в саммитах G7. МИД России заявлял об исчезновении у РФ желания присоединяться к G7.