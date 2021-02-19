США отказались раскрывать суть переговоров с ЕС по «Северному потоку – 2»

19.02.2021, 23:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти США не раскрывают суть своих переговоров с Евросоюзом относительно проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Я бы не хотел характеризовать частные обсуждения», – цитирует ТАСС Прайса. При этом он подчеркнул, что США считают «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы.

Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2». Президент РФ Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что вопрос о статусе «Северного потока – 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон.