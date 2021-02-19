Москвичам пообещали мороз на 23 февраля

19.02.2021, 23:30, Новости дня

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В начале следующей недели в Москве ожидается морозная погода на 10-13 градусов ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В выходные температурный фон будет на 4-5 градусов ниже нормы, все-таки не экстремальный холод. Но в понедельник очередное понижение температуры, которое особенно будет выражено днем – будет минус 12-14 градусов, по области – до минус 17 градусов. Во вторник тоже холодная погода с температурой на 10-13 градусов ниже нормы», – цитирует ТАСС Вильфанд.

По его словам, ночная температура в начале недели будет в диапазоне 21-26 градусов мороза.

Ранее научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский объяснил, что холодные аномальные режимы зависят от перепада температуры между экватором и полюсом.

Исключительно холодная и снежная погода обрушилась на ряд стран и регионов, для которых она не слишком типична. Так, например, на Украине, как и во многих других европейских странах, были зафиксированы температурные минимумы за период более ста лет, ряд регионов США лишились тепла и электричества, а американский штат Техас из-за холода столкнулся даже с проблемой водоснабжения. Несколькими неделями ранее столица Испании Мадрид была засыпана сильнейшим снегопадом. Европейская часть РФ переживает необычные для последних лет морозы.