Авиакомпании США предупредили о передаче властям персональных данных пассажиров для борьбы с COVID

19.02.2021, 22:19, Новости дня

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Ведущие американские авиакомпании в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса будут передавать властям данные о пассажирах, чтобы отследить их контакты, сообщила организация Airlines for America, представляющая интересы основных авиаперевозчиков.

«В целях расширения существующих мер по обмене необходимой информацией о контактах перевозчики договорились просить пассажиров добровольно предоставлять следующие основные данные, чтобы помочь Центру по профилактике и контролю за заболеваниями…: официальное имя, два телефонных номер, адрес электронной почты и адрес, где путешественники будут жить в США или адрес постоянного места жительства в США», – передает заявлении организации РИА «Новости».

В организацию входят Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines and United Airlines.

Граждане других государств при въезде в США в обязательном порядке должны заполнять подобные формуляры для пограничного контроля.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 27,82 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 490540 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.