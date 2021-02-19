Названы сроки пребывания Нацгвардии в Вашингтоне

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19.02.2021, 22:19, Новости дня
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Национальная гвардия США останется в Вашингтоне до 12 марта. Запросов от федеральных или муниципальных властей в обеспечении помощи пока не поступало, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

«В настоящее время сроки нашего пребывания [в Вашингтоне] ограничены 12 марта», – передает ТАСС слова Остина.

Уточняется, что на 2 февраля безопасность Вашингтона обеспечивают более 7 тыс. нацгвардейцев и полицейских.

Напомним, 26 января резолюция об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.

Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Ранее Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент США и его администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.



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