 

Tesla Model Y отныне стоит меньше 40 000 $, а Model 3 подешевела до 36 990 $

19.02.2021, 21:44, Новости дня
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Американский автомобильный бренд Tesla объявил о сокращении ценника на начальные модификации электрических моделей Model Y и Model 3.

Вместе с тем цена на автомобили уменьшилась на 2 тысячи долларов, и теперь цена на электрокар стартует от 40 тысяч долларов. Кроме того, покупатели смогут выбрать модели с электрической силовой установкой, которая расположена на задней оси. Цена за полноприводный электрокар достигает 50 тысяч долларов, тогда как топовый электрический хетчбэк Model Y доступен от 61 тысячи долларов.

Вместе с тем цена на электрокар Model 3 уменьшилась на 1 тысячу долларов, а прежняя цена за стандартную комплектацию достигала 37 тысяч долларов. В максимальном исполнении стоимость новинки оценивается в 56 тысяч долларов.



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