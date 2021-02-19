 

Россия предложила США заявить о недопустимости ядерной войны

19.02.2021, 20:32, Новости дня
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Россия рассчитывает, что США откликнутся на предложение принять совместное заявление о недопустимости ядерной войны, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Рассчитываем также, что Вашингтон откликнется на инициативу о принятии совместного заявления на высшем уровне о недопустимости ядерной войны (соответствующий российский проект был передан американской стороне 22 октября 2018 года)», – сообщил Антонов, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети посольства.

Москва полагает, что в документе можно отразить идею о недопустимости не только ядерной войны, но и любого вооруженного конфликта между ядерными державами.

За неполные два месяца 2021 года Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. РФ и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ.

Политолог Андрей Кортунов в беседе с газетой ВЗГЛЯД называл вероятный сценарий начала новой мировой войны.



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