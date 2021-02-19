Сбербанк РФ запустил собственную платформу для умного дома

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19.02.2021, 18:08, Новости дня
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В Сбербанке РФ сообщили о создании таких умных устройств, как лампа и розетка. Также специалисты одного из крупнейших в РФ финучреждения сообщили о выпуске собственной платформы для умного дома.

Напомним, что о начале работы над данным проектом было объявлено в сентябре прошлого года. Умные устройство будут предлагать покупателям под брендом Sber.

По словам разработчиков, умные устройства будут оснащены собственными виртуальными помощниками. А управлять ими можно будет с электронных устройств через созданную специальную платформу. В частности, умные розетки Sber помогут управлять другими устройствами, подключенными к домашней электросети. Умная лампа регулирует яркость освещения и цветовую температуру.



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