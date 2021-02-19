 

Эксперт Роскачества пояснил, почему горят смартфоны

19.02.2021, 18:08, Новости дня
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По словам Сергея Кузьменко, занимающегося тестированием цифровых продуктов в Роскачестве, пользователям необходимо соблюдать несколько основных правил, чтобы не сжечь свои электронные устройства.

В основном, речь идет о смартфонах, которые в обыденной жизни подвержены наибольшему риску, утверждает Кузьменко. Как правило, гаджеты горят, когда к ним присоединяют неправильные адаптеры для зарядки.

Эксперт призывает россиян быть внимательным, приобретая новые, в том числе быстрые зарядные устройства. Всегда при этом необходимо учитывать технические характеристики устройства, которым вы пользуетесь. Обращайте внимание не только на напряжение, но и на силу исходящего электрического тока.



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