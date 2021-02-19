В Совфеде предложили возбуждать уголовные дела по трэш-стримам без жалоб жертвы

19.02.2021, 16:00, Новости дня

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В рабочей группе Совфеда предложили разрешить возбуждение уголовных дел по трэш-стримам, даже если жертва не подавала жалобу, соответствующие поправки планируется внести в законодательство.

«Звучат также предложения о том, чтобы уголовное дело возбуждалось вне зависимости от того, подает ли жертва жалобу или нет, добровольно ли они идет на эту форму деятельности или нет. Мы должны предусмотреть, это принципиальный момент. Дожидаться жалобы в такой ситуации не соответствует моральному и нравственному закону, мы должны защитить людей от такого рода эксплуатации», – сказал глава временной комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, передает РИА «Новости».

По его словам, члены группы обсуждают выделение трэш-стримов в отдельную категорию законодательного регулирования и внесения в несколько статей УК РФ ссылки, под которой будет подразумеваться запрет на стриминг с элементами насилия, унижающего человеческое достоинство.

«Совершение правонарушения, сопряженного с публичной демонстрации с демонстрации в электронных сетях, включая интернет, такая будет формулировка», – отметил Пушков.

Сенатор добавил, что несколько членов группы предложили внести в УК пункт, запрещающий публичную демонстрацию таких видеоматериалов.

Ранее лидер «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов предложил наделить Роскомнадзор полномочиями по блокировке ресурсов с треш-стримами. С похожей инициативой выступал сенатор Александр Башкин. Он предложил ввести законодательную норму о возможности внесудебной блокировки сайта, если на нем ведется трэш-стрим.

Обсуждение наказания для треш-стримеров проходит в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую трэш-стримы.