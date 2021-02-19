Хуснуллин назвал способы остановить рост цен на недвижимость

19.02.2021, 16:00, Новости дня

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Остановить рост на жилье в РФ поможет снятие ограничений по коронавирусу, контроль за ценами на стройматериалы и разрешение на въезд в страну для рабочих, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин.

«Надо снимать все нормативные ограничения, потому что чтобы скорость была быстрее. Надо очень жестко контролировать цены на материалы, потому что в начале года у нас рост цен на металл произошел чуть ли не на 100%. А себестоимость от двух до десяти процентов занимает. Надо точно решить вопрос с трудовыми ресурсами – надо разрешить въезд рабочих, потому что у нас страшный дефицит сейчас кадров по всей стране строительных», – передает его слова РИА «Новости».

Хуснуллин сообщил о необходимости повысить покупательскую способность, чтобы люди могли приобрести недвижимость. Он отметил, что власти внимательно отслеживают рост доходов россиян.

«Набор мер понятен, мы этим занимаемся. Каждый регион анализируем, составляем план действий… Это такая очень комплексная мера, которой мы системно занимаемся с каждым регионом», – сказал зампред правительства.

Ранее председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что доступность ипотечного кредитования в РФ нужно повышать с помощью адресных мер, в том числе поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей.