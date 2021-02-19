 

Xiaomi Mi 10T Lite теперь с обновлением Android до 11 версии

19.02.2021, 13:36, Новости дня
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Китайский гигант-разработчик Xiaomi предоставил обновление фирменной оболочки MIUI 12, которая стала доступна на устройствах Android 11, а именно на модели Xiaomi Mi 10T Lite.

Источник рассказывает, что смартфон получит не только обновленную прошивку, но и будет иметь усовершенствованную систему безопасности, выход которой был зарегистрирован в январе 2021 года.

Размер стабильной прошивки составит всего 2 Гб. На данный момент еще ведется тестирование апдейта. Как только появится уверенность, что критические ошибки отсутствуют, оболочка 12.0.2.0. RJSMIXM получит широкое распространение на большинство смартфонов нового поколения.



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