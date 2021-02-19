Готовится новая разработка: 162-слойная флеш-память 3D NAND

19.02.2021, 13:36, Новости дня

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Компания Kioxia вместе с прямым сотрудником Western Digital рассказали о возможной совместной разработке многослойной флеш-памяти 3D NAND. В связи с этим SSD-накопители станут еще более производительными.

На самом деле, насколько правдивы эти слухи пока неизвестно. Источнику удалось выяснить, что помимо готовящейся разработки современного накопителя, у разработчиков есть еще масса финансовых дел. В их число входит строительство нового завода.

Эксперты полагают, что количество ячеек в модели накопителя будет увеличено на 10 %. Это позволит уменьшить размер встроенного кристалла на целых 40%. Также отмечается, что память станет несколько дешевле.