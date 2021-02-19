 

Песков заявил об отсутствии планов проводить брифинг по итогам встречи Путина и Лукашенко

19.02.2021, 13:18, Новости дня
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Проводить пресс-конференцию по итогам встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая должна состояться 22 февраля, пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У представителя Кремля поинтересовались о пресс-конференции или заявлениях по итогам встречи глав государств. «Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. (…) На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется», – передает ответ Пескова ТАСС.

Ранее глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что встреча президентов Белоруссии и РФ планируется на конец февраля, будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля.



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