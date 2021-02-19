Минобороны, Росгвардию и МЧС привлекли к расчистке снега на трассе «Таврида»

19.02.2021, 13:18, Новости дня

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Силы МЧС, Министерства обороны, Росгвардии и других структур привлечены к расчистке трассы «Таврида» в Крыму, где из-за ночного снегопада образовался транспортный затор, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады.

«Брошены силы МЧС, «Черноморнефтегаза», Росгвардии, Минобороны, чтобы КДМ (комбинированные дорожные машины – прим. ВЗГЛЯД) могли подойти к месту затора. Сегодня на трассе «Таврида» работают 26 КДМ, которые занимаются расчисткой снега», – передает ТАСС слова Аксенова.

Он уточнил, что пробка образовалась в районе населенного пункта Багерово около Керчи. Со стороны Симферополя там стоит около 50 автомобилей, подсчет машин в противоположном направлении пока идет. Кроме того, более 100 легковых автомобилей и восемь пассажирских автобусов находятся на автостанции в Керчи в ожидании возможности проехать по трассе, их обеспечивают горячим питанием.

«Всю ночь у нас шли обильные осадки, особенно на Керченском полуострове. <…>. Пока что проблема пробки в Багерово не решена. Все силы всех подразделений, находящихся на территории Республики Крым, – МЧС, Минобороны, министерства транспорта [республики], «Черноморнефтегаза» – все задействованы на расчистке трассы. Но в связи с тем, что ветер несет снег с полей, колея в течение получаса-часа возвращается в прежнее состояние. Но все телефоны работают, никого один на один с проблемой не оставим», – добавил глава Крыма.

По словам Аксенова, расчистку Крымского моста от снега планируется завершить в ближайшее время.

«Движение по Крымскому мосту было остановлено с 9.30 утра, расчистку должны закончить в ближайшее время», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с. С 19- 21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности.

Ранее сообщалось, что Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды. Позднее в МЧС рассказали, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань. На подъезде к Крымскому мосту скопилось 80 автомобилей, развернут пункт обогрева.