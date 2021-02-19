В Зимбабве начали вакцинацию от коронавируса китайской вакциной

19.02.2021, 12:38, Новости дня

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В Зимбабве 18 февраля стартовала вакцинация от коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Страна получила от Китая в качестве пожертвования 200 тыс. доз вакцины компании Sinopharm.

Первым прививку получил вице-президент Зимбабве Константино Чивенга, который одновременно является министром здравоохранения.

В рамках первого этапа в Зимбабве планируют вакцинировать 60 тыс. медиков. Затем будут прививать пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Чивенга заявлял, что программа бесплатной вакцинации в Зимбабве нацелена на не менее 10 млн человек, что составляет примерно 60% населения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Как сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, в Зимбабве подтвердили 35 543 случая COVID-19, 1420 человек умерло, 31 821 пациент выздоровел.

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали уже более 193 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала уже в 87 странах.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

17 февраля он заявил, что бесплатные 117 тыс. доз вакцины от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) – до 21 февраля, также министр выразил уверенность, что вакцинация начнется в этом месяце. Точную дату поставок в Минздраве назвать не могут.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 19 февраля, что Украина “все еще рассчитывает” на получение первыех партий вакцин в феврале.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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